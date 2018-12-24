В правительстве России опровергли сообщения о якобы имевшихся договоренностях по выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ.

В правительстве России опровергли сообщения о якобы имевшихся договоренностях по выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли РФ."Никаких договоренностей о выплате компенсации Белоруссии в связи с налоговым маневром никогда не было", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кабинета министров РФ. Там пояснили, что речь шла только о договоренностях обсудить соответствующий вопрос.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко, что договоренность о компенсациях со стороны России уже достигнута.