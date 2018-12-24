Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна и ее новый
избранник вновь стали гостями программы Андрей Малахов. Прямой эфир
телеканала Россия 1. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
Шаляпин готовятся стать родителями.
Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна и ее новый
избранник вновь стали гостями программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"
телеканала "Россия 1". Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор
Шаляпин готовятся стать родителями.
Свои отношения 39-летняя пианистка и
35-летний певец уже не скрывают. Они еще не вступили в законный брак и не живут
вместе, но уже задумываются об общих детях. и Шаляпин планируют
обзавестись наследником уже в следующем году.
В передаче Прохор и
Виталина решила рассказать о том, что начали проходить медицинское обследование.
Цымбалюк-Романовской провели УЗИ
половых органов, груди и другие процедуры. Гинеколог Татьяна Подольская сделала вывод, что у пианистки со здоровьем все хорошо, и она
готова к материнству. При этом врач подчеркнула, что Виталине не стоит
затягивать с детьми.
По словам Подольской,
беременность у Цымбалюк-Романовской должна наступить естественным путем.
Пианистке противопоказана процедура ЭКО и всяческие стимуляции гормонами из-за семейного
анамнеза. Дело в том, что мать знаменитости Лидия Ивановна больна раком. "В
случае Виталины к зачатию ребенка нужно приступать немедленно из-за
соответствующего гормонального статуса", – отметила Подольская.
Прохор Шаляпин тоже
проверил, может ли он стать отцом. Врач сообщил, что певца на это есть все
шансы. "Виталине ведь почти 40 лет, да и я не так молод. И если у малыша
возникнут отклонения в развитии, беременность мы прервем. И не надо меня
осуждать", – заявил Шаляпин.
Многих в студии возмутило то, что Виталина и Прохор не живут
вместе. Но Цымбалюк-Романовскую это не смущает. Она уверена в новом избраннике.
"Я не боюсь перспективы стать матерью-одиночкой, потому что этого не
случится", – заявила