Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна и ее новый избранник вновь стали гостями программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1. Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин готовятся стать родителями.

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна и ее новыйизбранник вновь стали гостями программы "Андрей Малахов. Прямой эфир"телеканала "Россия 1". Виталина Цымбалюк-Романовская и ПрохорШаляпин готовятся стать родителями.Свои отношения 39-летняя пианистка и35-летний певец уже не скрывают. Они еще не вступили в законный брак и не живутвместе, но уже задумываются об общих детях. и Шаляпин планируютобзавестись наследником уже в следующем году.В передаче Прохор иВиталина решила рассказать о том, что начали проходить медицинское обследование.Цымбалюк-Романовской провели УЗИполовых органов, груди и другие процедуры. Гинеколог Татьяна Подольская сделала вывод, что у пианистки со здоровьем все хорошо, и онаготова к материнству. При этом врач подчеркнула, что Виталине не стоитзатягивать с детьми.По словам Подольской,беременность у Цымбалюк-Романовской должна наступить естественным путем.Пианистке противопоказана процедура ЭКО и всяческие стимуляции гормонами из-за семейногоанамнеза. Дело в том, что мать знаменитости Лидия Ивановна больна раком. "Вслучае Виталины к зачатию ребенка нужно приступать немедленно из-засоответствующего гормонального статуса", – отметила Подольская.Прохор Шаляпин тожепроверил, может ли он стать отцом. Врач сообщил, что певца на это есть всешансы. "Виталине ведь почти 40 лет, да и я не так молод. И если у малышавозникнут отклонения в развитии, беременность мы прервем. И не надо меняосуждать", – заявил Шаляпин.Многих в студии возмутило то, что Виталина и Прохор не живутвместе. Но Цымбалюк-Романовскую это не смущает. Она уверена в новом избраннике."Я не боюсь перспективы стать матерью-одиночкой, потому что этого неслучится", – заявила