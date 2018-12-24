Президент Незалежной Петр Порошенко вмешался в борьбу украинских раскольников против Русской православной церкви для оправдания фальсификации результатов грядущих выборов главы государства. Такую точку зрения высказал российский политолог Сергей Михеев.

Президент НезалежнойПетр Порошенко вмешался в борьбу украинских раскольников против Русскойправославной церкви для оправдания фальсификации результатов грядущихвыборов главы государства. Такую точку зрения высказал российскийполитолог Сергей Михеев.Поего словам, украинские власти не способны вернуть Крым и Донбасс,поэтому решили найти врага внутри страны, который не сможетсопротивляться. "Такого, которого можно будет сладостно топтать,глумиться, делать с ним все, что угодно", – сказал эксперт в эфиретелеканала "Россия 1".Михеев отметил, что через притеснение канонической украинской православной церкви Московского патриархата власти Незалежнойво главе с Порошенко воюют с Россией. Развязанная украинским лидеромантицерковная кампания позволит Киеву оправдать фальсификацию выборовпрезидента, которые пройдут в марте 2019 года, уверен политолог.Аналитик пояснил, чтоесли к Порошенко возникнут вопросы относительно его победы при крайненизком рейтинге, он всегда может сослаться на борьбу с каноническойцерковью и создание автокефальной украинской православной церкви. "Да, уменя был рейтинг в 5%, но он самоликвидировался потому, что я принессчастье, вековую мечту украинского народа"", – заключил Михеев.Напомним,в середине декабря состоялся так называемый объединительный соборнеканонических украинских православных церквей. По итогам съездапрезидент Петр Порошенко, инициировавший собрание, объявил о созданиинезависимой поместной православной церкви Украины.Новую структуру возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Он является соратником "киевского патриарха" Филарета, преданного русской церковью анафеме за раскол.Затри месяца до выборов главы государства рейтинг Порошенко крайне низок.Стремясь уйти от безрадостной реальности, украинский лидер находитутешение в алкоголе. Последнее время президента Незалежной все чаще замечают в .