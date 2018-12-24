Тушили здание 25 пожарных

Тушили здание 25 пожарныхВ Коврове загорелась поликлиника. Ранним утром 23 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение об огне в больнице на улице Еловой. На место незамедлительно выехали спасатели.По этому адресу располагается национальный диагностический центр НДЦ-Ковров. Его специалисты занимаются МРТ.Как сообщают в пресс-службе «тревожного» ведомства, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 25 человек и 8 единиц техники.Причины пожара устанавливаются.