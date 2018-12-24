Украинская певица рассказала своим подписчикам в социальных сетях, как она любит делать снимки. К посту Вера Брежнева добавила пару фотографий, сделанных дома.

Украинская певица рассказала своим подписчикам в социальных сетях,как она любит делать снимки. К постуВера Брежневадобавила пару фотографий, сделанных дома.На снимках певица позирует перед зеркалом в короткомчерном платье с объемными плечами. К роскошному образу она добавила большие серьги в форме ромба и полусапожки. Брежнева любит делать такие домашние селфи, когда уверена, что выглядит отлично."А вы фоткаете себя в зеркале? Я – да, когда мне нравится, как выгляжуи когда есть время. Например, вчера, когда выезжала на день рождения сестричек",– передает ее слова .Поклонники согласились со знаменитостью и похвалили ее стройную фигуру ихороший вкус: "Вы самая прекрасная блондинка из всех! Глядя на вас, хочетсясказать: вот это женщина!", "Вера, вы очаровательны!", "Плечи снова в моде?Класс!", "Как всегда прекрасна", "Выглядите на все 20", "Образец! Икона!", "Такаяхудышка! Хрупка и красивая!".Ранее украинская поп-исполнительница появилась на "Главном новогоднем концерте" в спортивном комплексе "Олимпийский" в объемномчерном платье с открытым плечом. Некоторые пользователи Сети сравнили ее нарядс "мусорным мешком". Сама осталась равнодушна ккомментариям недоброжелателей. Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и заявили, что звезда выглядела роскошно в этом лаковом платье.