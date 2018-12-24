Украинская певица рассказала своим подписчикам в социальных сетях,
как она любит делать снимки. К посту
Вера Брежнева
добавила пару фотографий, сделанных дома.
Украинская певица рассказала своим подписчикам в социальных сетях,
как она любит делать снимки. К посту
Вера Брежнева
добавила пару фотографий, сделанных дома.
На снимках певица позирует перед зеркалом в коротком
черном платье с объемными плечами. К роскошному образу она добавила большие серьги в форме ромба и полусапожки. Брежнева любит делать такие домашние селфи, когда уверена, что выглядит отлично.
"А вы фоткаете себя в зеркале? Я – да, когда мне нравится, как выгляжу
и когда есть время. Например, вчера, когда выезжала на день рождения сестричек",
– передает ее слова .
Поклонники согласились со знаменитостью и похвалили ее стройную фигуру и
хороший вкус: "Вы самая прекрасная блондинка из всех! Глядя на вас, хочется
сказать: вот это женщина!", "Вера, вы очаровательны!", "Плечи снова в моде?
Класс!", "Как всегда прекрасна", "Выглядите на все 20", "Образец! Икона!", "Такая
худышка! Хрупка и красивая!".
Ранее украинская поп-исполнительница появилась на "Главном новогоднем концерте" в спортивном комплексе "Олимпийский" в объемном
черном платье с открытым плечом. Некоторые пользователи Сети сравнили ее наряд
с "мусорным мешком". Сама осталась равнодушна к
комментариям недоброжелателей. Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и заявили, что звезда выглядела роскошно в этом лаковом платье.