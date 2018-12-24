Ижевский завод Купол и Минобороны РФ планируют подписать крупный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов Тор. Речь идет о новых модификациях ЗРК, модернизированных с учетом опыта боевых действий в Сирии, а также об арктической версии на базе двухзвенного тягача ДТ-30

Ижевский завод "Купол" и Минобороны РФ планируют подписать крупный контракт на поставку зенитных ракетных комплексов "Тор". Речь идет о новых модификациях ЗРК, модернизированных с учетом опыта боевых действий в Сирии, а также об арктической версии на базе двухзвенного тягача ДТ-30, пишет агентство ТАСС.Как заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, предприятие-производитель прекрасно проявило себя при выполнении гособоронзаказа. Все контракты были выполнены досрочно: в 2018 году в войска передали дивизионный комплект модернизированных "Тор-М2" и 12 ЗРК арктической модификации "Тор-М2ДТ"."Тор-М2" – современная зенитная ракетная система ближнего радиуса действия. Основная ее задача – защита войск на марше. Комплекс способен обнаружить практически любой воздушный объект на расстоянии до 30 километров и через 5-10 секунд его обстрелять. Причем боевой машине даже не надо останавливаться, чтобы запустить ракету. Производители утверждают, что на испытаниях "Тор" перехватил цель, двигаясь со скоростью 45 километров в час.