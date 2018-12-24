Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии. Заседания законодателей двух стран будут проходить каждый год, поочередно в России и Вьетнаме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нганподписали соглашение о создании межпарламентской комиссии. Заседаниязаконодателей двух стран будут проходить каждый год, поочередно в Россиии Вьетнаме.Однойиз главных тем комиссии могло бы стать развитие цифровой экономики,отметил Володин. "Законодательство, которое мы сформируем в этойобласти, – это законодательство новое, и мы могли бы обмениваться опытоми вместе решать задачи построения цифровой экономики", – сказалпредседатель нижней палаты на встрече со своей коллегой.Спикер Госдумы заявил о важности сближения правовой базы двух стран. Деятельность межпарламентской комиссиив связи с этим приобретает особую роль, добавил законодатель. Володинподчеркнул, что парламентарии должны обеспечивать реализациюмежгосударственных соглашений.В свою очередь Нгуен Тхи Ким Нганотметила, что это первая межпарламентская структура для Национальногособрания Вьетнама. Также законодатель поблагодарила российскую сторону заподдержку инициативы по расширению квот на обучение вьетнамских преподавателей русского языка.До встречи с Нгуен Тхи Ким Нган Вячеслав Володин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фук. Глава кабинета министров выразил уверенность, что визит спикера Госдумы укрепит связи между Москвой и Ханоем.Помимо прочего, на встрече речь зашла об усилениикультурного и туристического обмена, сотрудничества бизнес-сообществдвух стран. "Предлагаем провести встречу российских и вьетнамскихпредпринимателей, вьетнамской диаспоры. В центре нашего внимания —условия их пребывания и ведения ими бизнеса", – сказал Володин.Спикерпоприветствовал возвращение в школьную программу Вьетнама русскогоязыка как первого иностранного. Отметил председатель нижней палаты ирост туристического потока россиян в азиатскую республику. За текущийгод количество наших граждан, побывавших во Вьетнаме, выросло на 200тысяч человек – с 500 до 700 тысяч."В связи с этим возрастает значимость изучения русского языка вьетнамцами", – подчеркнул Володин.Вьетнам– давний экономический партнер нашей страны. Республика заключиласоглашение о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.За прошлый год взаимная торговля двух стран выросла на 35%.Напомним,двустороннюю межпарламентскую комиссию России и Вьетнама предложилсоздать Вячеслав Володин в сентябре 2018 года. Спикер Госдумы выразилтогда уверенность, что это придаст дополнительный импульс отношениямМосквы и Ханоя.Спустя месяц Россию посетила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.Она поддержала идею создания комиссии и предложила более конкретнообсудить этот вопрос во время визита Вячеслава Володина во Вьетнам.