Отряд российских специалистов, который работает в Лаосе, очистил от взрывоопасных предметов уже около 40 гектаров. Саперы разминируют территорию в районе города Кхамкет. В начале семидесятых годов эту местность бомбили самолеты ВВС США и с тех пор в земле осталось множество неразорвавшихся боеприпасов.

Отряд российских специалистов, который работает в Лаосе, очистил от взрывоопасных предметов уже около 40 гектаров. Саперы разминируют территорию в районе города Кхамкет. В начале семидесятых годов эту местность бомбили самолеты ВВС США, и с тех пор в земле осталось множество неразорвавшихся боеприпасов, сообщает газета "Красная звезда".Чаще всего россияне находят боевые элементы американских кассетных бомб. Это небольшие, размером с теннисный мяч, гранаты BLU-26 и BLU-36. Одни должны были взрываться при ударе о землю, вторые с небольшой задержкой. Однако, как показала практика, детонаторы срабатывали не всегда и немало смертельно опасных боеприпасов осталось в земле.В середине октября 2018 года 36 взрывотехников ВС РФ прибыли в Лаос. Всего за 5 месяцев они должны очистить от американских бомб 100 гектаров земли и подготовить офицеров-инструкторов местной армии.Россияне оснащены самым современным оборудованием. Среди него, например, индукционные миноискатели ИМП-С2, которые могут обнаружить противотанковую мину на глубине до полуметра, а противопехотную – до 15 сантиметров. Или легкие костюмы ОВР-2-02. В них не жарко даже в тропической стране, и они надежно защищают от осколков все тело сапера.