Столица Чеченской Республики готовится к проведению крупного турнира по смешанным единоборствам АСА-91, главным боем которого станет поединок российского бойца Арби Агуева против известного бразильского мастера ММА Элиаса Сильверио. Бой пройдет 26 января.

Столица Чеченской Республики готовится к проведению крупного турнира по смешанным единоборствам АСА-91, главным боем которого станет поединок российского бойца Арби Агуева против известного бразильского мастера ММА Элиаса Сильверио. Бой пройдет 26 января."Агуев — боец с "железной хваткой", — сказал президент лиги Алексей Яценко. – Получив уже в свои 27 лет за бескомпромиссность прозвище "Монстр", Арби в каждом бою отдает всего себя. Он — фактурный, колоритный и мощно бьющий боец, отличающийся агрессивным стилем ведения поединка".Россиянин умеет навязать сопернику высокий темп, с первых секунд боя идет в жесткий размен ударами, используя амплитудные броски. Дзюдоисткое прошлое сказалось на владении богатым арсеналом борцовской техники, но так же превосходно Арби владеет и ударами, что демонстрирует в ближнем бою.Его соперник, 32 летний бразилец Сильверио — очень опытный боец, принимал участие в турнирах организаций UFC и Jungle Fight. В последней в свое время владел титулом чемпиона. Он выходец из школы тайского бокса, доминирует в "стойке", но при этом отлично работает в партере. Сильверио необычайно физически силен, обладает крупными габаритами для полусреднего веса.В андеркарде главного матча АСА-91 Агуев — Сильверио пройдут еще 19 боев с участием бойцов из 7 стран. Кроме россиян в октагон выйдут представители США, Канады, Бразилии, Украины, Казахстана и Киргизии.