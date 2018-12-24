Милана Тюльпанова после долгой разлуки воссоединилась с маленьким сыном Артемием. Девушке удалось одержать победу в борьбе с пока еще супругом Александром Кержаковым.

Милана Тюльпанова после долгой разлуки воссоединилась с маленькимсыном Артемием. Девушке удалось одержать победу в борьбе с пока еще супругомАлександром Кержаковым.В на личной странице Instagram Милана написала, что наконец-тосчастлива. Ее сын вновь рядом.Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-такизабрала своего сыночка,свое сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, ктопомогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь! (здесьорфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.), – отметила Тюльпанова.Напомним, дочь бывшегопитерского сенатора Милана Тюльпанова и известный футболист Александр Кержаковвот уже много месяцев воюют из-за общего сына Артемия. На время бракоразводногопроцесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаковрешение Фемиды до сих пор игнорировал.Более того, по словам Тюльпановой экс-возлюбленный не позволялей полноценно общаться с малышом. Александр устраивал жене короткие свидания ссыном – максимум 15-20 минут. Общение Миланы с отпрыском проходило подпристальным наблюдением: в присутствии самого спортсмена, приглашенногопсихолога и нескольких нянь.