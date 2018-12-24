Милана Тюльпанова после долгой разлуки воссоединилась с маленьким
сыном Артемием. Девушке удалось одержать победу в борьбе с пока еще супругом
Александром Кержаковым.
Милана Тюльпанова после долгой разлуки воссоединилась с маленьким
сыном Артемием. Девушке удалось одержать победу в борьбе с пока еще супругом
Александром Кержаковым.
В на личной странице Instagram Милана написала, что наконец-то
счастлива. Ее сын вновь рядом.
Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки
забрала своего сыночка,свое сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто
помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь! (здесь
орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.), – отметила Тюльпанова.
Напомним, дочь бывшего
питерского сенатора Милана Тюльпанова и известный футболист Александр Кержаков
вот уже много месяцев воюют из-за общего сына Артемия. На время бракоразводного
процесса суд определил место проживания ребенка с матерью, однако Кержаков
решение Фемиды до сих пор игнорировал.
Более того, по словам Тюльпановой экс-возлюбленный не позволял
ей полноценно общаться с малышом. Александр устраивал жене короткие свидания с
сыном – максимум 15-20 минут. Общение Миланы с отпрыском проходило под
пристальным наблюдением: в присутствии самого спортсмена, приглашенного
психолога и нескольких нянь.