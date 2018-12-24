В этом году за первенство боролись 10 команд из различных регионов страны и зарубежья...

В Москве в спортивном комплексе ЦСКА прошел ХХ Международный турнир по волейболу, посвященный памяти ветеранов локальных войн и боевых действий. В этом году за первенство боролись 10 команд из различных регионов страны и зарубежья.«Сборная по волейболу московской полиции участвует уже девятый год подряд. Сильная, слаженная команда. И в сегодняшней игре они показали высокий уровень спортивной подготовки», — уверен главный организатор турнира, председатель общественной организации «Бастион-2000» Сергей Глотов.Столичные полицейские вошли в тройку финалистов, уступив с незначительным отрывом двум профессиональным спортивным командам ЦСКА. По результатам соревнований команда главка получила почетное третье место. Лучшим нападающим турнира признан Вадим Иконников (ЦОРИ ГУ МВД России по г. Москве).Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве