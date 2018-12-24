Журналист Юрий Дудь и музыкант Илья Прусикин, более известный под псевдонимом Ильич, приняли участие в YouTube – проекте Лига плохих шуток. Некоторые остроты, прозвучавшие в шоу, были на грани фола.

Журналист Юрий Дудь и музыкант Илья Прусикин, болееизвестный под псевдонимом Ильич, приняли участие в YouTube – проекте "Лигаплохих шуток". Некоторые остроты, прозвучавшие в шоу, были на грани фола.Дудь и Ильич соревновались в устойчивости к юмору. Поправилам шоу, тот, кто первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шуткибыли посещены отечественным знаменитостям."Почему у Юрия Дудя узкое лицо?" – зачитал Ильич, сделал паузу, ожидая реакции соперника. "Потому чтоу Тины Канделаки мощные ягодицы", – еле сдерживая смех продолжил он.Добавим, что знаменитости шутили не только друг над другом.Потешались они над актером Михаилом Боярским, шоуменом Гогеном Солнцевым и его женой-старушкой, певцом Александром Серовым и вокалистом Стасом Михайловым. От некоторых хохм у участников случались истерики.Ниже приведем некоторые остроты, прозвучавшие в этом выпуске"Лиги плохих шуток". "Зачем Боярский глотает шпаги? Чтобы какать шашлыками", "Почемуу Гогена Солнцева всегда встает, когда кто-то вытирает ноги о коврик? Это звукего секса с женой", "Зачем Стас Михайлов курит кошачий наполнитель? Пытается запуститьхоть какой-то челлендж".Примечательно, что видео стало номером один на вкладке "Втренде" уже в день публикации. Менее чем за сутки ролик увидело болеемиллиона человек."Было не смешно, но как-то приятно что ли...) ﻿(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Со шпаги с Боярским орал на весь подъезд", ﻿ "Лучшаяшутка – про Канделаки😂😂😂", ﻿ "А что-то не очень-то и смешно ведь в этотраз...﻿", "Иправда шутки плохие, тот самый момент, когда видео соответствует названию", -писали интернет– обыватели.