Журналист Юрий Дудь и музыкант Илья Прусикин, более
известный под псевдонимом Ильич, приняли участие в YouTube – проекте Лига
плохих шуток. Некоторые остроты, прозвучавшие в шоу, были на грани фола.
Журналист Юрий Дудь и музыкант Илья Прусикин, более
известный под псевдонимом Ильич, приняли участие в YouTube – проекте "Лига
плохих шуток". Некоторые остроты, прозвучавшие в шоу, были на грани фола.
Дудь и Ильич соревновались в устойчивости к юмору. По
правилам шоу, тот, кто первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки
были посещены отечественным знаменитостям.
"Почему у Юрия Дудя узкое лицо?" – зачитал Ильич, сделал паузу, ожидая реакции соперника. "Потому что
у Тины Канделаки мощные ягодицы", – еле сдерживая смех продолжил он.
Добавим, что знаменитости шутили не только друг над другом.
Потешались они над актером Михаилом Боярским, шоуменом Гогеном Солнцевым и его женой-старушкой, певцом Александром Серовым и вокалистом Стасом Михайловым. От некоторых хохм у участников случались истерики.
Ниже приведем некоторые остроты, прозвучавшие в этом выпуске
"Лиги плохих шуток". "Зачем Боярский глотает шпаги? Чтобы какать шашлыками", "Почему
у Гогена Солнцева всегда встает, когда кто-то вытирает ноги о коврик? Это звук
его секса с женой", "Зачем Стас Михайлов курит кошачий наполнитель? Пытается запустить
хоть какой-то челлендж".
Примечательно, что видео стало номером один на вкладке "В
тренде" уже в день публикации. Менее чем за сутки ролик увидело более
миллиона человек.
"Было не смешно, но как-то приятно что ли...) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Со шпаги с Боярским орал на весь подъезд", "Лучшая
шутка – про Канделаки😂😂😂", "А что-то не очень-то и смешно ведь в этот
раз...", "И
правда шутки плохие, тот самый момент, когда видео соответствует названию", -
писали интернет– обыватели.