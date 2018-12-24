Национальная хоккейная лига определила трех звезд прошлой недели. В тройку вошли сразу два российских хоккеиста – Сергей Бобровский (Коламбус) и Никита Кучеров (Тампа-Бэй).

Национальная хоккейная лига определила трех звезд прошлой недели. В тройку вошли сразу два российских хоккеиста – Сергей Бобровский ("Коламбус") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй).Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал первой звездой недели. Его команда выиграла все четыре встречи, а в двух из них Сергей сохранил ворота в неприкосновенности.Вторым стал защитник "Торонто" Морган Рейли, забросивший три шайбы и сделавший шесть передач. Третье место досталось нападающему "Тампа-Бэй" Никите Кучерову . Никита забросил 2 шайбы и 7 раз ассистировал партнерам. Кроме того, Кучеров установил клубный рекорд, забросив две шайбы и совершив три передачи в одной встрече.