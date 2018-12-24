Теперь учебное заведение носит имя Геннадия Сергеева

Теперь учебное заведение носит имя Геннадия СергееваВ Коврове школа №22 теперь носит имя Героя России Геннадия Сергеева. За это решение проголосовали сами ученики. Голосование проходило в рамках школьного референдума.Геннадий Сергеев служил в 2-х самых известных в нашей стране отрядах спецназа – «Вымпел» и «Альфа». В Коврове он не учился, а получил образование в московской гимназии №1852.С Ковровом же его связывает служба. Здесь он проходил срочную службу с 1982 по 1984 год. В начале октября 1993 года, когда танки пошли в наступление на Белый дом, где располагался Верховный Совет, Борис Ельцин приказал спецназовцам штурмовать здание. Однако командование спецназа госбезопасности нарушило распоряжение – они отказались расстреливать неугодных президенту политиков и их сторонников.У Геннадия Сергеева в тот день был отпуск, но он, узнав о происходящем, приехал на службу. К Белому дому в составе группы он направился разведать обстановку, но там его сразила пуля снайпера, от которой он спас другого солдата.