Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в похищении эстрадного певца Абрахама Ипджяна, известного под псевдонимом Авраам Руссо.

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова и Владимира Гусакова, обвиняемых в похищении эстрадного певца Абрахама Ипджяна, известного под псевдонимом Авраам Руссо.Сотрудники СКР установили, что фигуранты дела действовали вместе с бизнесменом Тельманом Измаиловым. По версии следствия, в январе 2004 года Руссо был обманом заманен в московский ресторан "Прага", где в своем кабинете Измаилов избил музыканта, требуя от него отменить все концерты и впредь вести гастрольную деятельность в договоре с ним.После этого Марданов (племянник Измаилова) и Гусаков (водитель предпринимателя) насильно вывезли Руссо в загородный дом Измаилова в Подмосковье, где продержали трое суток – до тех пор, пока исполнитель не согласился выполнить все условия бизнесмена.Отмечается, что уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения. Если вина Марданова и Гусакова будет доказана, им грозит лишение свободы от 5 до 12 летВ отношении Измаилова продолжается международный розыск.