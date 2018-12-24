Сложившаяся в последние дни обстановка на границах Украины свидетельствует о том, что режим Порошенко находится в агонии. Президент не знает, что придумать для сохранения своей власти и идет на откровенно глупые и провокационные поступки.

Сложившаяся в последние дни обстановка на границах Украины свидетельствуето том, что режим Порошенко находится в агонии. Президент не знает, чтопридумать для сохранения своей власти и идет на откровенно глупые ипровокационные поступки.Чем еще можно назвать стягивание к границам России исамопровозглашенных республик на юго-востоке страны тяжелой техники, установок"Град", танков и пушек? Только слабоумием теряющего власть агрессора.Для Порошенко маленькая победоносная война и даже болезненноепоражение – по сути, одно и тоже. Благодаря им он надеется поднять своирейтинги перед мартовскими выборами. Но вот беда! Выборы-то придется отменить,если президент на самом деле затеет широкомасштабное наступление.Такое впечатление, что в Киеве забыли историю 2008 года вГрузии, когда такой же слабохарактерный персонаж, как и Порошенко, получивший доброиз Вашингтона, попытался с помощью блицкрига одолеть российских миротворцев вЮжной Осетии и взять республику под свой контроль. Михаилу Саакашвили оченьбыстро показали, что бывает с теми, кто посмеет напасть на российских военных.Сейчас история повторяется. И пусть в ДНР и ЛНР нетроссийских войск, но президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москва недаст в обиду соотечественников – русскихлюдей, вставших с оружием на защиту своей земли и не пожелавших жить подвластью националистов.Да, конечно, Порошенко может начать новое наступление вДонбассе и даже совершить провокацию на границе с Крымом. Он также готовпослать снова своих моряков на убой в Керченский пролив. И предпосылки такихвозможных действий вполне себе осязаемые. Причем, победа для лидера Незалежной –не главное. Ему важно просто побряцать оружием, вынудить Россию на жесткийответ, а затем кинуться к Западу с криком "Помогите!"Порошенко подзуживают и свои же соратники. В Верховной раде,например, абсолютно серьезно попросили президента объявить войну России. НардепВиталий Куприй внес на рассмотрение проект обращения к Петру Порошенко с такимтребованием. В документе также идет речь разрыве дипломатических отношений ипрекращении транспортного сообщения с нашей страной. Вот тут к слабоумию органичноприбавляется отвага – еще бы, объявить войну ядерному государству!И российские, и украинские эксперты не отрицают, что Киевдействительно планомерно готовится к войне. Ноябрьская провокация в Керченскомпроливе была пробным камнем, и сейчас, заручившись поддержкой Запада, Порошенкос высокой долей вероятности может придумать новую военную операцию на суше илина море.С юридической стороны к этому все готово: Украина разорвалавсеобъемлющий Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. До этого Верховнаярада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".Да и само слово "война" уже прозвучало из уст президента. Петр Порошенко сказал, заочно обращаясь к Путину,в эфире американского телеканала Fox News.Для того, чтобы эту войну увидел весь мир, Украина предложиларазместить миссию ОБСЕ в Керчи. При этом в Киеве, видимо, забыли, что в самойОБСЕ не раз заявляли – мандат наблюдателей не распространяется на Азовское мореи Крым, море они работают только в Донбассе.Вояке Порошенко стоило бы посмотреть запись большойпресс-конференции Владимира Путина. На ней он заявил, что Россия будет и дальшезащищать Крым и свои территориальные воды в Черном море. Провокационный вопрособ излишней милитаризации Крыма задала главе государства журналистка телеканалаEuronews.Президенту пришлось заявить, что военная компонента в Крыму будетусиливаться настолько, насколько это необходимо. Фактически это бы сигналПорошенко и его западным покровителям – не суйтесь в Крым и Донбасс, а то пожалеете!Остается надеяться, что этот месседж все-таки услышат в Киеве и перестанутготовится к войне, которая ничего хорошего правящей украинской верхушке непринесет.