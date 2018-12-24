Сложившаяся в последние дни обстановка на границах Украины свидетельствует
о том, что режим Порошенко находится в агонии. Президент не знает, что
придумать для сохранения своей власти и идет на откровенно глупые и
провокационные поступки.
Сложившаяся в последние дни обстановка на границах Украины свидетельствует
о том, что режим Порошенко находится в агонии. Президент не знает, что
придумать для сохранения своей власти и идет на откровенно глупые и
провокационные поступки.
Чем еще можно назвать стягивание к границам России и
самопровозглашенных республик на юго-востоке страны тяжелой техники, установок
"Град", танков и пушек? Только слабоумием теряющего власть агрессора.
Для Порошенко маленькая победоносная война и даже болезненное
поражение – по сути, одно и тоже. Благодаря им он надеется поднять свои
рейтинги перед мартовскими выборами. Но вот беда! Выборы-то придется отменить,
если президент на самом деле затеет широкомасштабное наступление.
Такое впечатление, что в Киеве забыли историю 2008 года в
Грузии, когда такой же слабохарактерный персонаж, как и Порошенко, получивший добро
из Вашингтона, попытался с помощью блицкрига одолеть российских миротворцев в
Южной Осетии и взять республику под свой контроль. Михаилу Саакашвили очень
быстро показали, что бывает с теми, кто посмеет напасть на российских военных.
Сейчас история повторяется. И пусть в ДНР и ЛНР нет
российских войск, но президент Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не
даст в обиду соотечественников – русских
людей, вставших с оружием на защиту своей земли и не пожелавших жить под
властью националистов.
Да, конечно, Порошенко может начать новое наступление в
Донбассе и даже совершить провокацию на границе с Крымом. Он также готов
послать снова своих моряков на убой в Керченский пролив. И предпосылки таких
возможных действий вполне себе осязаемые. Причем, победа для лидера Незалежной –
не главное. Ему важно просто побряцать оружием, вынудить Россию на жесткий
ответ, а затем кинуться к Западу с криком "Помогите!"
Порошенко подзуживают и свои же соратники. В Верховной раде,
например, абсолютно серьезно попросили президента объявить войну России. Нардеп
Виталий Куприй внес на рассмотрение проект обращения к Петру Порошенко с таким
требованием. В документе также идет речь разрыве дипломатических отношений и
прекращении транспортного сообщения с нашей страной. Вот тут к слабоумию органично
прибавляется отвага – еще бы, объявить войну ядерному государству!
И российские, и украинские эксперты не отрицают, что Киев
действительно планомерно готовится к войне. Ноябрьская провокация в Керченском
проливе была пробным камнем, и сейчас, заручившись поддержкой Запада, Порошенко
с высокой долей вероятности может придумать новую военную операцию на суше или
на море.
С юридической стороны к этому все готово: Украина разорвала
всеобъемлющий Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. До этого Верховная
рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".
Да и само слово "война" уже прозвучало из уст президента. Петр Порошенко сказал, заочно обращаясь к Путину,
в эфире американского телеканала Fox News.
Для того, чтобы эту войну увидел весь мир, Украина предложила
разместить миссию ОБСЕ в Керчи. При этом в Киеве, видимо, забыли, что в самой
ОБСЕ не раз заявляли – мандат наблюдателей не распространяется на Азовское море
и Крым, море они работают только в Донбассе.
Вояке Порошенко стоило бы посмотреть запись большой
пресс-конференции Владимира Путина. На ней он заявил, что Россия будет и дальше
защищать Крым и свои территориальные воды в Черном море. Провокационный вопрос
об излишней милитаризации Крыма задала главе государства журналистка телеканала
Euronews.
Президенту пришлось заявить, что военная компонента в Крыму будет
усиливаться настолько, насколько это необходимо. Фактически это бы сигнал
Порошенко и его западным покровителям – не суйтесь в Крым и Донбасс, а то пожалеете!
Остается надеяться, что этот месседж все-таки услышат в Киеве и перестанут
готовится к войне, которая ничего хорошего правящей украинской верхушке не
принесет.