По месту жительства 21-летнего приезжего мужчины в г. Подольске Московской области оперативники обнаружили индол и метилэфедрон...

«Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств – индола и метилэфедрона – в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступила информация о том, что 21-летний приезжий мужчина занимается незаконным распространением запрещенных веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. По месту его жительства в г. Подольске Московской области оперативники обнаружили неизвестное вещество, которое согласно проведенному исследования, является наркотическим средством – индолом – массой, свыше 7 кг, и метилэфедроном, массой более 14 кг. Установлено, что изъятый материал предназначался для дальнейшего сбыта.В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Подольский городской суд Московской области.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28