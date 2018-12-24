Компания Microsoft спустя долгие годы вернется к производству веб-камер. По сообщению источников блогера Пола Таррота, в 2019 году выйдут две новые модели с 4K-разрешением. Причем как минимум одну можно будет подключать не только к Windows-компьютерам, но и игровым консолям Xbox One.

Компания Microsoft спустя долгие годы вернется к производству веб-камер. По сообщению источников блогера Пола Таррота, в 2019 году выйдут две новые модели с 4K-разрешением. Причем "как минимум одну" можно будет подключать не только к Windows-компьютерам, но и игровым консолям Xbox One.Устройства, пишет Таррот, не станут полноценной заменой почившим контроллерам Kinect ввиду отсутствия датчика глубины. Тем не менее, их также можно будет использовать для многопользовательского автоматического входа: подобно Kinect, веб-камера сможет распознать лицо члена семьи и выполнить вход в его учетную запись Xbox.На компьютерах с Windows 10 новинка найдет применение в видеочатах Skype, а также сможет поддерживать систему биометрической аутентификации Windows Hello. Сейчас владельцам ПК (за исключением ноутбуков Surface) для работы с этой функцией приходится приобретать веб-камеры стороннего производства — обычно от Logitech, Creative и Razer.∎Новая функция Windows обезопасит запуск подозрительных EXE-файлов читайте такжеПо словам Таррота, одна из моделей будет "ориентирована на предприятия". Вероятно, устройство послужит в качестве дополнения к офисным "настенным планшетам" Surface Hub 2-го поколения, релиз которых намечен на 2019 год.