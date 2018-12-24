Еще одно открытие в эти выходные прошло на Соборной площади. По традиции, там стартовала Рождественская ярмарка. Десятки домиков Шале с разнообразными угощениями и сувенирами, новые аттракционы, необычные театральные и музыкальные представления - в этом году ярмарка посвящена волшебству и чудесам. Владимирцев и туристов удивили уже на открытии, все подробности в материале Маргариты Махровой.

Еще одно открытие в эти выходные прошло на Соборной площади. По традиции, там стартовала "Рождественская ярмарка". Десятки домиков Шале с разнообразными угощениями и сувенирами, новые аттракционы, необычные театральные и музыкальные представления - в этом году ярмарка посвящена волшебству и чудесам. Владимирцев и туристов удивили уже на открытии, все подробности в материале Маргариты Махровой.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Увидеть самых настоящих сказочных персонажей, покататься на необычных аттракционах и даже послушать коллективы города - настоящая Ярмарка во Владимире уже открылась. Она будет работать все Новогодние праздники".Традиционную "Рождественскую ярмарку" на Соборной площади открыли песнями и танцами. Присоединиться к веселью могли все желающие. Владимирцы рассказали, что праздничное настроение уже появилось, и поделились новогодними пожеланиями.Ольга, жительница г. Владимира: "Что пожелаете всем в Новом году?" - "Счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях!"Виктор и Милана, жители г. Владимира: "В Новом году побольше ярких, счастливых моментов и счастья со своими близкими!"Надежда, жительница г. Владимира: "Самое главное - спокойствия, мира, счастья, здоровья!"Маленькие и взрослые гости праздника с нетерпением ждали появления Деда Мороза. Волшебник всех удивил и вместе с внучкой Снегурочкой прибыл на Соборную площадь не на сказочных санях, а с командой суздальских байкеров. Как выяснилось, они помогли Деду Морозу добраться до Владимира.Николай Шурыгин, участник праздника (г. Суздаль): "Еду я из Суздаля во Владимир по делам, смотрю, дедушка в лесочке бегает, руками машет вокруг саней, а у него у саней полозья отвалились. Надо помогать. Позвонил друзьям, и отвезли его на место назначения".Дед Мороз с праздничной сцены поздравил владимирцев с наступающим Новым годом и даже похвалил наш город."Нигде я не видел такой красоты под Новый год, как во Владимире, какая у вас ярмарка прекрасная, какие ёлочки в городе замечательные!"Кроме того, главный зимний волшебник наградил участников конкурса поздравлений. Он проходил 18 ноября, в день рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. Все желающие могли поздравить волшебника и отправить ему письмо. За самые искренние и необычные поздравления дарили билеты на представления и сертификаты в развлекательные центры города. В числе победителей и Глеб Грушин. Поздравление Деду Морозу он написал сам.Глеб Грушин, участник конкурса: "Чтобы был он здоровый, никогда не болел". - "Долго пришлось писать? Много часов?" - "Да".Василий Грушин, папа Глеба: "Как Новый год будете встречать, все вместе?" - "Все вместе, с друзьями, будем отмечать у ёлки главной на Соборной площади".В этом году на Соборной площади заработали новые аттракционы. К примеру, теперь вместо "Лебедей" можно покататься на таком вот "Волшебном ветерке". Одно из самых необычных развлечений - "Бубликкросс". С помощью специального механизма покружиться на "ватрушке" могут и взрослые, и дети. Кроме того, для посетителей приготовили "снежные" заезды на собачьих упряжках и квадроциклах. Удивлять владимирцев будут все праздники. В этом году ярмарка выдержана в волшебной тематике.Алина Ведехина, начальник городского управления культуры и туризма: "Отразили моменты "Снежной магии" и в элементах оформления на Соборной площади, в тематической программе, надеюсь, что и настроение тоже получилось. Наши праздничные мероприятия будут все здесь проходить по отдельному плану, афиш множество в городе. Аттракционы и торговля работают с 10 утра до 10 вечера".Символы наступающего года - озорные свинки тоже на прилавках. Есть вязаные, тряпичные, глиняные, шерстяные и деревянные.Владимир, участник ярмарки: "Хрюшки собственного производства, роспись по дереву, они из дерева делаются, расписываются, покрываются лаком". - "Чем хороша хрюшка?" - "Она весёленькая такая, всегда сытая".Радовать владимирцев и гостей города ярмарка будет до старого Нового года. Кроме того, в праздники на Соборной площади пройдут театральные представления, интерактивные и музыкальные программы.