Потерпевший договорился со своим новым знакомым о покупке мотоцикла и перечислил ему денежные средства, однако спустя время мужчина перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО задержали 30-летний приезжего, подозреваемого в мошенничествах.В дежурную часть обратился 40-летний местный житель. Он рассказал, что в одной из социальных сетей познакомился с мужчиной, который якобы занимается поставкой мотоциклов и запчастей из ближнего зарубежья. Потерпевший договорился со своим новым знакомым о покупке мотоцикла и перечислил ему 150 тысяч рублей, однако спустя время мужчина перестал выходить на связь, а денежные средства не вернул.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Установлено, что злоумышленник причастен к совершению еще трех аналогичных эпизодов противоправной деятельности.По данным фактам следствием УВД по ЗелАО возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31