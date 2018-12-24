Злоумышленник вместе с соучастником отжал стеклянную дверцу витрины и похитил мобильные телефоны...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали 34-летнего приезжего по подозрению в краже мобильных телефонов из салона сотовой связи», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного на Рублевском шоссе. Менеджер пояснил, что во время рабочего дня заметил отсутствие на витрине двух мобильных телефонов и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на Ленинском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний неработающий приезжий.Установлено, что злоумышленник вместе с соучастником отжал стеклянную дверцу витрины и похитил мобильные телефоны. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящий момент полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание возможных соучастников, а также на выявление других эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39