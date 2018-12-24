Полицейские обнаружили и изъяли 16 свертков с гашишем, общей массой около 240 граммов…

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО в ходе отработки оперативной информации задержали жителя Северного Тушина по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств.При обыске в квартире у подозреваемого на бульваре Яна Райниса полицейские обнаружили 16 свертков с твердым веществом растительного происхождения, которое, согласно справке об исследовании, является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 240 граммов. Также сотрудники полиции изъяли карманные электронные весы.Установлено, что данные наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56