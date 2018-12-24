Мужчина, неправомерно используя доступ к специальному программному обеспечению, действуя от коммерческой организации, умышленно поставил на миграционный учет иностранных граждан...

Сотрудники Отдела уголовного розыска и Отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконной миграции иностранных граждан.В полицию поступила информация о нарушении миграционного законодательства в помещении хостела на Бакунинской улице.Сотрудники полиции установили, что по данному адресу неизвестный, неправомерно используя доступ к специальному программному обеспечению, действуя от коммерческой организации, умышленно поставил на миграционный учет иностранных граждан. При этом он достоверно знал, что данные граждане по этому адресу проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение им по указанному адресу не предоставлялось.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 28-летнего мужчину, проживающего в столице. Установлено, что злоумышленник работал в хостеле администратором.Отделом дознания УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61