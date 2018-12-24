На прохожего напали двое неизвестных и открыто похитили его сумку, в которой находились денежные средства, после чего скрылись...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮАО и ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в совершении грабежа.В ОМВД России по району Чертаново Южное поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что у одного из домов на Россошанской улице на него напали двое неизвестных и открыто похитили его сумку, в которой находились денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил 350 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории Московской области задержали одного из подозреваемых. Им оказался 29-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на ст. 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Ведется розыск похищенного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22