Сын зверски убитого ливийского лидера просит Москву о помощи. Не исключено, что при финансовой и политической поддержке Кремля Саиф аль-Ислам Каддафи станет новым лидером погрязшей в гражданской войне Ливии.

Сын зверски убитого ливийского лидера просит Москву опомощи. Не исключено, что при финансовой и политической поддержке Кремля Саифаль-Ислам Каддафи станет новым лидером погрязшей в гражданской войне Ливии.Агентству Bloomberg стало известно, что Кремль готов поддержатьКаддафи-младшего как будущего лидера государства. В начале декабряпредставитель политика встретился с замглавы российского МИДа и передал письмос просьбой о политической поддержке.Саиф аль-Ислам просит у Москвыденег и посредничество в переговорах с ливийскими центрами власти, чтобызаручиться поддержкой на президентских выборах, намеченных на весну 2019 года. Политик ищет помощи у Москвы неслучайно – его объявил в розыск Международный уголовный суд, обвинив в томчисле в преступлениях против человечности.По данным Bloomberg, Россия сейчас контактирует в Ливии совсеми противоборствующими группировками, признанными и непризнанными ООН. ВМоскве несколько раз был с визитами премьер-министр Файез аль-Саррадж и другиевысокопоставленные чиновники из Триполи. Известно также, что глава Чеченскойреспублики Рамзан Кадыров с 2015 года также налаживает в Ливии неформальныесвязи со всеми политическими силами.На Смоленской площади полагают, что в Ливии никого нельзялишать права участвовать в президентских выборах. Сына бывшего ливийского лидераи его сторонников в МИДе называют составной частью политического процесса встране."Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто недолжен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса",– сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.Между тем востоковед-арабист Марианна Беленькая полагает,что Москва вряд ли поддержит президентские амбиции сына бывшего ливийскоголидера."Не думаю, что сын Каддафи может рассчитывать на что-то особенное, еслитолько он не добьется широкой поддержки внутри Ливии. Пока с этим оченьнепонятно", – сказала эксперт в интервью НСН и напомнила, что Саифаль-Ислам долгое время живет в Каире и не появляется у себя на родине.Напомним, что во время гражданской войны в Ливии повстанцызахватили Саифа аль-Ислама Каддафи уже после убийства его отца Муаммара Каддафи в 2011 году. Егосудили, но в 2017 году амнистировали. Вскоре после этого с ним связалисьпредставители России и провели переговоры по видеосвязи.