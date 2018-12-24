Сын зверски убитого ливийского лидера просит Москву о
помощи. Не исключено, что при финансовой и политической поддержке Кремля Саиф
аль-Ислам Каддафи станет новым лидером погрязшей в гражданской войне Ливии.
Сын зверски убитого ливийского лидера просит Москву о
помощи. Не исключено, что при финансовой и политической поддержке Кремля Саиф
аль-Ислам Каддафи станет новым лидером погрязшей в гражданской войне Ливии.
Агентству Bloomberg стало известно, что Кремль готов поддержать
Каддафи-младшего как будущего лидера государства. В начале декабря
представитель политика встретился с замглавы российского МИДа и передал письмо
с просьбой о политической поддержке.
Саиф аль-Ислам просит у Москвы
денег и посредничество в переговорах с ливийскими центрами власти, чтобы
заручиться поддержкой на президентских выборах, намеченных на весну 2019 года. Политик ищет помощи у Москвы не
случайно – его объявил в розыск Международный уголовный суд, обвинив в том
числе в преступлениях против человечности.
По данным Bloomberg, Россия сейчас контактирует в Ливии со
всеми противоборствующими группировками, признанными и непризнанными ООН. В
Москве несколько раз был с визитами премьер-министр Файез аль-Саррадж и другие
высокопоставленные чиновники из Триполи. Известно также, что глава Чеченской
республики Рамзан Кадыров с 2015 года также налаживает в Ливии неформальные
связи со всеми политическими силами.
На Смоленской площади полагают, что в Ливии никого нельзя
лишать права участвовать в президентских выборах. Сына бывшего ливийского лидера
и его сторонников в МИДе называют составной частью политического процесса в
стране.
"Мы всех поддерживаем. Мы исходим из того, что никто не
должен быть изолирован и исключен из конструктивного политического процесса",
– сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Между тем востоковед-арабист Марианна Беленькая полагает,
что Москва вряд ли поддержит президентские амбиции сына бывшего ливийского
лидера.
"Не думаю, что сын Каддафи может рассчитывать на что-то особенное, если
только он не добьется широкой поддержки внутри Ливии. Пока с этим очень
непонятно", – сказала эксперт в интервью НСН и напомнила, что Саиф
аль-Ислам долгое время живет в Каире и не появляется у себя на родине.
Напомним, что во время гражданской войны в Ливии повстанцы
захватили Саифа аль-Ислама Каддафи уже после убийства его отца Муаммара Каддафи в 2011 году. Его
судили, но в 2017 году амнистировали. Вскоре после этого с ним связались
представители России и провели переговоры по видеосвязи.