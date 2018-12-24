Татьяна
Плаксина опубликовала в Instagram
фото, сделанное в больнице. Девушка достойно
ответила пользователям соцсетей, которые критиковали ее картины.
Татьяна
Плаксина опубликовала в Instagram
фото, сделанное в больнице. Девушка достойно
ответила пользователям соцсетей, которые критиковали ее картины.
На снимке у 29-летне
Татьяны еще длинные волосы, которые позже пришлось отстричь из-за травмы, перебинтованное
лицо и трубка в носу. Судя по всему, кадр был сделан после одной
из операций. Ведь недавно дочь певицы упала
с велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, сломала челюсть с двух
сторон и потеряла пять зубов.
Сейчас
девушка проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее любящая
мама Любовь Успенская. Помогает справиться с трудным жизненным периодом Татьяне
искусство – она пишет картины.
Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировала
обнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной.
Под последним фото из
больничной палаты Татьяна обратилась к хэйтерам. "Дорогие мои советчики – "прикиньте" если всю энергию,
которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм,
вы бы направили на себя! На свой ум, с моим то
(или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом
вы то можете работать", – написала Плаксина (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
Дочь Успенской
посоветовала злопыхателям направить свой ум на создание того, что им мило
и что греет их душу. "Зависть рассыпается, когда ее признаешь!
И превращается незаметно в стремление – так же как злость
часто превращается в любовь. Любите и будьте любимы. Мира всем", —
отметила Татьяна.
Кроме того, она добавила,
что никогда не называла себя художником. "Это просто мой мир. Пусть каждый
обретет свой", – заключила девушка.
Многие пользователи
соцсети согласились с Татьяной. Также они пожелали дочери певицы скорейшего
выздоровления. Поклонники же попросили Плаксину не обращать внимание
на злопыхателей.