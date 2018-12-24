Татьяна Плаксина опубликовала в Instagram фото, сделанное в больнице. Девушка достойно ответила пользователям соцсетей, которые критиковали ее картины.

ТатьянаПлаксина опубликовала в Instagramфото, сделанное в больнице. Девушка достойноответила пользователям соцсетей, которые критиковали ее картины.На снимке у 29-летнеТатьяны еще длинные волосы, которые позже пришлось отстричь из-за травмы, перебинтованноелицо и трубка в носу. Судя по всему, кадр был сделан после однойиз операций. Ведь недавно дочь певицы упалас велосипеда на отдыхе в Коста-Рике, сломала челюсть с двухсторон и потеряла пять зубов.Сейчасдевушка проходит длительную реабилитацию. Рядом с ней находится ее любящаямама Любовь Успенская. Помогает справиться с трудным жизненным периодом Татьянеискусство – она пишет картины.Ранее девушка устроила откровенную фотосессию: измазалась в краске и позировалаобнаженной. Снимки раскритиковали недоброжелатели Плаксиной.Под последним фото избольничной палаты Татьяна обратилась к хэйтерам. "Дорогие мои советчики – "прикиньте" если всю энергию,которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм,вы бы направили на себя! На свой ум, с моим то(или вообще с чужим) не совладать! С собственным умомвы то можете работать", – написала Плаксина (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).Дочь Успенскойпосоветовала злопыхателям направить свой ум на создание того, что им милои что греет их душу. "Зависть рассыпается, когда ее признаешь!И превращается незаметно в стремление – так же как злостьчасто превращается в любовь. Любите и будьте любимы. Мира всем", —отметила Татьяна.Кроме того, она добавила,что никогда не называла себя художником. "Это просто мой мир. Пусть каждыйобретет свой", – заключила девушка.Многие пользователисоцсети согласились с Татьяной. Также они пожелали дочери певицы скорейшеговыздоровления. Поклонники же попросили Плаксину не обращать вниманиена злопыхателей.