Итальянский наставник лондонского Челси Маурицио Сарри высказал намерение пригласить для своих подопечных врача-психолога. Причиной стало поражени аристократов от экс-чемпиона Англии Лестера (0:1) в матче, который поначалу складывался в пользу команды Сарри.

Итальянский наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри высказал намерение пригласить для своих подопечных врача-психолога. Причиной стало поражени "аристократов" от экс-чемпиона Англии "Лестера" (0:1) в матче, который поначалу складывался в пользу команды Сарри."В субботу мы были очень хороши на протяжении 55 минут, но через две минуты после пропущенного гола мы попали в трудную ситуацию, — цитирует тренера "Челси" издание The Guardian. – И причина нашего поражения отнюдь не в физической форме".Сарри признался, что в его карьере уже был опыт общения со спортивным психологом 15 лет назад в Италии. Тогда наставник работал в скромных клубах второго и третьего дивизионов "Сансовино" и "Санджиованезе": "Это было трудно, клубы не были готовы к этому. Сейчас мы можем обсудить это, почему бы и нет?"