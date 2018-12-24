Главный тренер лондонского клуба Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино заявил после победы над ливерпульским Эвертоном в матче 18-го тура чемпионата Англии, что разгром соперника – это подарок его супруге на годовщину их свадьбы, которая состоялась в этот день 26 лет назад.

Главный тренер лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино заявил после победы над ливерпульским "Эвертоном" в матче 18-го тура чемпионата Англии, что разгром соперника – это подарок его супруге на годовщину их свадьбы, которая состоялась в этот день 26 лет назад."Что касается счета 6:2, то это подарок для жены. Мы поженились в этот день 26 лет назад. Эта победа – великолепный способ отпраздновать годовщину", – приводит слова Почеттино Чемпионат.com.Также тренер "шпор" рассказал, что его подопечные провели фантастический матч. "Когда команда играет так, тренеру есть чем гордиться", – добавил специалист.Напомним, что в заключительном матче 18-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях разгромил "Эвертон" со счетом 6:2.