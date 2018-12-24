Даже если Турция решит приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, то это никак не скажется на сделке с Россией. Один ЗРК не станет альтернативой другому. Об этом заявил официальный представитель президента Республики Ибрагим Калын.

Даже если Турция решит приобрести американские зенитные ракетные комплексы Patriot, то это никак не скажется на сделке с Россией. Один ЗРК не станет альтернативой другому. Об этом заявил официальный представитель президента Республики Ибрагим Калын, пишет агентство "Интерфакс".Напомним, ранее правительство США одобрило поставку Анкаре партии зенитных ракетных комплексов Patriot на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов. За эти деньги Турция получит 80 ракет MIM-104E и 60 модернизированных MIM-104F, 4 радиолокационных станции, 20 пусковых установок и ряд другого оборудования.Между тем контракт с Россией на поставку С-400 уже подписан. Два дивизиона "Триумфов" обойдутся всего в 2,5 миллиарда долларов. Правда, Штаты пытаются угрожать Турции санкциями. Например, если Анкара все-таки приобретет российские комплексы, то истребители пятого поколения F-35 не получит.