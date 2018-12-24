Несколько дней назад на Бурейской ГЭС отметили снижение притока воды, однако причины не были поняты. Через несколько дней у поселка Чекунда охотники вышли к руслу реки Бурея и увидели, что оно засыпано камнями. Предположительно, там упал большой метеорит. В Сети появилось видео с места ЧП.

Несколько дней назад на Бурейской ГЭС зафиксировали снижение притока воды в водохранилище, однако причины этого не были поняты. Через несколько дней у поселка Чекунда охотники вышли к руслу реки Бурея и увидели, что оно засыпано камнями.Как рассказал изданию "Хабаровский край сегодня" глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов, упавший там метеорит снес вершину сопки.По его словам, скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. Однако поскольку это место безлюдное, то обнаружить "перекрытие" реки сразу было невозможно."Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров", — предположил глава района. Он сообщил, что сейчас к месту ЧП выдвинулись две группы: одна — из Верхнебуреинского района, другая — из Амурской области.У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. О произошедшем, по словам Маслова, доложено главе МЧС.По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма – это примерно в 70 километрах от поселка Чекунда.На YouTube выложено видео, снятое охотниками. Под ним один из комментаторов пишет, что видел, как метеорит падал 21 декабря в районе 20 часов (по местному времени). По его словам, цвет "сначала был сине-зеленый, а потом стал красный".Поначалу, по его словам, местные жители подумали, что упал спутник или ступень от ракеты.