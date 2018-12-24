Известного телеведущего Ивана Урганта уличили в незнании
русского языка. Ошибки шоумен допустил в медицинских терминах.
Известного телеведущего Ивана Урганта уличили в незнании
русского языка. Ошибки шоумен допустил в медицинских терминах.
Эфир программы "Вечерний Ургант" разобрала по
косточкам учительница Татьяна Гартман. Она борется с безграмотностью российских
звезд на своем YouTube-канале
"Училка vs ТВ".
Ургант в своей передаче беседовал с актрисой Паулиной
Андреевой. Речь зашла о том, что артистка исправила прикус. И Паулина, и Иван
сделали ударение на первом слоге, тогда как правильно, утверждает "училка", на втором.
Не лучше обстоит дело у Урганта и с названиями болезней.
Так, в разговоре с соведущим Дмитрием Хрусталевым Иван вспомнил про детскую
болезнь коклюш. И снова ударение было на первом слоге. А "училка"
ответственно заявляет, что "ударяется" это слово на последний слог. В
подтверждение своей правоты Татьяна привела фрагмент из сериала "Склифосовский",
где правильное произношение слова "коклюш" выяснили актеры Ефим
Шифрин и Максим Аверин.
Поймали на ошибке и Ивана Дорна, который тоже был гостем
"Вечернего ". Музыкант рассказал, как он "говорил тосты",
поставив при этом ударение в конце слова. "Училка" посочувствовала певцу,
напомнив, что говорят "тОсты" – в любом падеже.
Татьяна Гартман известна тем, что, устав от неграмотности
российских телеведущих, решила на примере их ошибок научить всех россиян
правильному русскому языку. Она высмеивает ошибки звезд, в числе которых, кроме
Ивана , Ксения Собчак, Елена Малышева, Баста, Андрей Малахов.