Известного телеведущего Ивана Урганта уличили в незнании русского языка. Ошибки шоумен допустил в медицинских терминах.

Известного телеведущего Ивана Урганта уличили в незнаниирусского языка. Ошибки шоумен допустил в медицинских терминах.Эфир программы "Вечерний Ургант" разобрала покосточкам учительница Татьяна Гартман. Она борется с безграмотностью российскихзвезд на своем YouTube-канале"Училка vs ТВ".Ургант в своей передаче беседовал с актрисой ПаулинойАндреевой. Речь зашла о том, что артистка исправила прикус. И Паулина, и Ивансделали ударение на первом слоге, тогда как правильно, утверждает "училка", на втором.Не лучше обстоит дело у Урганта и с названиями болезней.Так, в разговоре с соведущим Дмитрием Хрусталевым Иван вспомнил про детскуюболезнь коклюш. И снова ударение было на первом слоге. А "училка"ответственно заявляет, что "ударяется" это слово на последний слог. Вподтверждение своей правоты Татьяна привела фрагмент из сериала "Склифосовский",где правильное произношение слова "коклюш" выяснили актеры ЕфимШифрин и Максим Аверин.Поймали на ошибке и Ивана Дорна, который тоже был гостем"Вечернего ". Музыкант рассказал, как он "говорил тосты",поставив при этом ударение в конце слова. "Училка" посочувствовала певцу,напомнив, что говорят "тОсты" – в любом падеже.Татьяна Гартман известна тем, что, устав от неграмотностироссийских телеведущих, решила на примере их ошибок научить всех россиянправильному русскому языку. Она высмеивает ошибки звезд, в числе которых, кромеИвана , Ксения Собчак, Елена Малышева, Баста, Андрей Малахов.