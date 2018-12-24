У пенсионера пропали 30 тысяч рублей

У пенсионера пропали 30 тысяч рублейВ середине декабря этого года в дежурную часть полиции по Александровскому району обратился 82-летний житель одной из местных деревень. Пенсионер рассказал, что у него пропали 30 тысяч рублей, хранившихся дома. Об этом сообщают в региональном УМВД.Правоохранители в этот же день задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний знакомый потерпевшего.Мужчина во всем признался, пояснив, что заранее узнал об этих деньгах. Зайдя в гости к пенсионеру, он воспользовался моментом, когда хозяин дома отвлекся на что-то, украл наличные и ушел. Деньги он планировал потратить на личные нужды. Всю сумму полицейские изъяли.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Он находится под подпиской о невыезде.