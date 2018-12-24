На федеральной трассе М-7 столкнулись два автомобиля

На федеральной трассе М-7 столкнулись два автомобиляВ Вязниковском районе авария переросла в пожар. Днем 23 декабря на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о ДТП на 272 километре федеральной трассы М-7. На место незамедлительно выехали спасатели, госавтоинспекторы и бригада скорой медицинской помощи.В результате ДТП произошло столкновение двух автомобилей. От удара одна из машин загорелась. К счастью, никто не пострадал.Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 9 человек и 4 спецмашины.