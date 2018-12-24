В Кабуле атакован правительственный квартал. Группа боевиков напала на него 24 декабря. Сначала боевики подорвали автомобиль, а затем устроили прорыв на охраняемую территорию 16 района афганской столицы группы вооруженных людей.
В Кабуле атакован правительственный квартал. Группа боевиков напала на него 24 декабря. Сначала боевики подорвали автомобиль, а затем устроили прорыв на охраняемую территорию 16 района афганской столицы группы вооруженных людей.
Боевики с оружием прорвались на территорию министерства общественных работ и соцобеспечения, сообщает "Интерфакс".
Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала. В район стягиваются полицейские подразделения.
23 декабря семь мирных жителей погибли при взрыве самодельной бомбы в Газни. Они погибли при взрыве самодельного взрывного устройства у дороги в то время, когда проезжали мимо в микроавтобусе.