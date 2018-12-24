Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила 22 тысячи рублей

Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила 22 тысячи рублейВ начале декабре этого года в отдел полиции в Меленковском районе поступило 3 сообщения о кражах из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Так, у одной из заявительниц кто-то украл спутниковый приёмник и пульт, у другого – икону и металлический крест, третий потерпевший остался без нетбука, сувенирных наборов и юбилейных монет.Правоохранители установили, что преступник проникал в дома, повреждая замки и снимая двери с петель. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила 22 тысячи рублей.Полицейские установили личность и задержали подозреваемого, 37-летнего местного жителя. Мужчина во всём признался.Расследование уголовного дела продолжается. Преступник заключён под стражу.