Местный житель проникал в жилые дома, откуда похишал электронную технику, сувениры и юбилейные монеты.

В начале декабре текущего года в ОМВД России по Меленковскому району поступило три сообщения о хищении имущества из частных домов. Местные жители поясняли, что злоумышленник проникал в жилище во время их отсутствия и похищал ценные вещи.Так, у одной из заявительниц были похищены спутниковый приемник и пульт, у другого – икона и металлический крест, третий потерпевший лишился нетбука, сувенирных наборов и юбилейных монет разного номинала.Сотрудниками полиции на местах происшествия было установлено, что неизвестный проникал в дома, повреждая запорные устройства и снимая с петель двери.Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составила 22 000 рублей.По всем фактам следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 37-летнего местного жителя.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что совершал кражи с целью дальнейшей продажиЧасть похищенного имущества была изъята оперативниками.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.