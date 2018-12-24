Россия
не должна жалеть британских моряков, если они решат помочь Украине в ее
очередной провокации в Керченском проливе. По словам политолога Сергея
Маркова, военнослужащие Соединенного Королевства, которое является
членом НАТО, должны понимать цену участия в авантюрах руководства
Незалежной.
Россия
не должна жалеть британских моряков, если они решат помочь Украине в ее
очередной провокации в Керченском проливе. По словам политолога Сергея
Маркова, военнослужащие Соединенного Королевства, которое является
членом НАТО, должны понимать цену участия в авантюрах руководства
Незалежной.
Эксперт
заявил, что Москве следует заранее предупредить моряков Ее Величества о
том, какое наказание их ожидает в случае вторжения в российские
территориальные воды. "Одно дело что знают сами, в интернете прочитали,
другое дело – должно быть официальное сообщение", – сказал политолог в
эфире телеканала "Россия 1".
Марков рассказал
что делать, если британские военнослужащие все-таки решат поучаствовать
в украинской провокации. "Если пойдут, действовать жестко. Ещё пойдут –
еще арестовывать", – сказал политолог.
Беспокойство
в экспертных кругах вызвало недавнее прибытие корабля-разведчика ВМС
Великобритании в порт Одесса. Ожидалось, что судно примет участие в
учениях вместе с флагманом украинского флота фрегатом "Гетман
Сагайдачный". Позже появились сообщения, что корабль-разведчик покинул Незалежную.
Напомним,
25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись в
российские территориальные воды у Керченского пролива. Пограничники ФСБ
задержали суда, а суд Керчи арестовал моряков на три месяца.
Президент
Петр Порошенко попросил помощи у Запада, а секретарь совета
нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новый проход
кораблей через Керченский пролив.
После инцидента НАТО готово ввести флот в Азовское
море, заявил военный эксперт Александр Сурков в эфире телеканала
"Прямой", который, как утверждают, связан с администрацией президента
Украины. "Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутренне
принято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация,
медийное обеспечение", – заявил Сурков.