Россия не должна жалеть британских моряков, если они решат помочь Украине в ее очередной провокации в Керченском проливе. По словам политолога Сергея Маркова, военнослужащие Соединенного Королевства, которое является членом НАТО, должны понимать цену участия в авантюрах руководства Незалежной.

Россияне должна жалеть британских моряков, если они решат помочь Украине в ееочередной провокации в Керченском проливе. По словам политолога СергеяМаркова, военнослужащие Соединенного Королевства, которое являетсячленом НАТО, должны понимать цену участия в авантюрах руководстваНезалежной.Экспертзаявил, что Москве следует заранее предупредить моряков Ее Величества отом, какое наказание их ожидает в случае вторжения в российскиетерриториальные воды. "Одно дело что знают сами, в интернете прочитали,другое дело – должно быть официальное сообщение", – сказал политолог вэфире телеканала "Россия 1".Марков рассказалчто делать, если британские военнослужащие все-таки решат поучаствоватьв украинской провокации. "Если пойдут, действовать жестко. Ещё пойдут –еще арестовывать", – сказал политолог.Беспокойствов экспертных кругах вызвало недавнее прибытие корабля-разведчика ВМСВеликобритании в порт Одесса. Ожидалось, что судно примет участие вучениях вместе с флагманом украинского флота фрегатом "ГетманСагайдачный". Позже появились сообщения, что корабль-разведчик покинул Незалежную.Напомним,25 ноября три корабля украинских Военно-морских сил вторглись вроссийские территориальные воды у Керченского пролива. Пограничники ФСБзадержали суда, а суд Керчи арестовал моряков на три месяца.ПрезидентПетр Порошенко попросил помощи у Запада, а секретарь советанацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал новый проходкораблей через Керченский пролив.После инцидента НАТО готово ввести флот в Азовскоеморе, заявил военный эксперт Александр Сурков в эфире телеканала"Прямой", который, как утверждают, связан с администрацией президентаУкраины. "Решение о вводе кораблей НАТО в Азовское море уже внутреннепринято. Сейчас идет его документальное оформление, имплементация,медийное обеспечение", – заявил Сурков.