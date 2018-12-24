Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что кресло главы Пентагона с 1 января займет первый заместитель министра Патрик Шанахан. Официально он будет исполняющим обязанности министра обороны.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил, что кресло главы Пентагона с 1 января займет первый заместитель министра Патрик Шанахан. Официально он будет исполняющим обязанности министра обороны.Шанахан в прошлом работал в компании Boeing, занимался, в том числе, и противоракетными разработками, передает телеканал "Россия 24". На должность заместителя главы Пентагона в команду Джеймса Мэттиса он попал в марте 2017 года.Генерал Мэттис заявил, что отказывается от должности в правительстве Трампа, с которым работал с начала его президентства. Он покидает свой пост из-за несогласия с выводом американских войск из Сирии. Правда, освободить кресло он планировал не раньше февраля, однако президент решил в новый год войти с новым министром обороны.