В воскресенье, 23 декабря, в городе Колумбус (штат Огайо) водитель на автомобиле врезался в стену церкви. В результате ЧП пострадали шесть человек.

В воскресенье, 23 декабря, в городе Колумбус (штат Огайо) водитель на автомобиле врезался в стену церкви. В результате ЧП пострадали шесть человек. О происшествии сообщает агентство Associated Press.Как уточняется, ЧП произошло во время воскресной службы, на которую собрались порядка 100 человек. Автомобиль протаранил стену здания церкви насквозь. Шесть человек получили порезы и травмы от осколков витражей.По словам священника Джея Андерсона, скопление людей было обусловлено интересом к выступлению хора по случаю наступающего Рождества. "Когда машина протаранила здание и въехала внутрь церкви, стена буквально взорвалась", — рассказал священник.