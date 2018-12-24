На парковке у жилого дома в подмосковном Раменском неадекватный водитель разгромил с десяток автомобилей, а выехав на дорогу, устроил еще несколько ДТП. Очевидцы сняли происходившее на видеокамеру и вызвали полицию.

На парковке у жилого дома в подмосковном Раменском неадекватный водитель разгромил с десяток автомобилей, а выехав на дорогу, устроил еще несколько ДТП. Очевидцы сняли происходившее на видеокамеру и вызвали полицию.Очевидцы этого шоу с трудом сдерживают эмоции. Во дворе одного из домов в Раменском неадекватный водитель пытается выехать из двора. Но, что-то пошло не так. Видимо, доза принятого алкоголя не дает это сделать.Скрежет метала сотрясал ночные улицы еще долго. Водитель "семерки" попытался заехать во двор, но когда заметил автопобоище, дал задний ход. Однако уйти от лобового столкновения не получилось.Во двор погромщик въехал через арку, сдвинул с места клумбу, зацепил Ford Focus и потом, судя по всему, пытался развернуться. Получалось у него, понятное дело, плохо, и когда этот маневр, если его так можно назвать, был закончен, водитель попытался скрыться из двора, при этом зацепив еще три машины.Уже на проезжей части Toyota выезжает на встречную полосу и таранит автомобиль такси. Из машины выбежало несколько мужчин, они бросились за ночным гонщиком."В конце концов его ребята догнали, вытащили. Самое прикольное, что он одет был прямо вообще по сезону — пуховик и трусы", — рассказывает очевидец Антон Шангин.Почему для ночной поездки он выбрал столь необычную форму одежды, водитель пояснить не смог. Да и что-то спрашивать было бесполезно. По словам очевидцев, серую Toyota, которая создавала аварийные ситуации, на соседней улице заметили еще до того, как она заехала во двор.По предварительной оценке пострадало 14 автомобилей. Максиму повезло больше других. На его машине лишь помято крыло, ущерб незначительный.Владельцу Toyota ремонт предстоит более внушительный. Возмещать ущерб, судя по всему, придется страховой компании виновника инцидента. Известно, что после задержания его отпустили домой.