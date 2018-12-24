От набегов кочевников с севера Бактрию защищала единая система крепостей. Это открытие сделали ученые Института археологии Российской академии наук и их коллеги из Института искусствознания Академии наук Узбекистана. Крепости датируются третьим веком до новой эры.

От набегов кочевников с севера Бактрию защищала единая система крепостей. Это открытие сделали ученые Института археологии Российской академии наук и их коллеги из Института искусствознания Академии наук Узбекистана. Крепости датируются третьим веком до новой эры.Ученые обнаружили систему крепостей во время съемок с квадрокоптера, сообщает ТАСС. Бактрийское государство существовало на территории современных северного Афганистана, южного Узбекистана и южного Таджикистана. На две части ее разделяла река Окс – нынешнее название Амударья. Горные цепи стали естественной границей, проходы между которыми контролировались связанными между собой крепостями. Она были включены в единую систему фортификации, которую назвали Великой Бактрийской стеной.Стена тянулась вплоть до Амударьи на протяжении около 80 километров, отмечает научный сотрудник Отдела классической археологии, руководитель Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН Нигора Двуреченская. Между собой крепости поддерживали постоянный контакт, обмениваясь световыми и дымовыми сигналами.На протяжении 15 километров выявлены несколько крупных фортификационных узлов, связанных между собой выносными стенами. Эти узлы одинаковы по материалу постройки, по размерам, а также по обработке камня.Археологи исследовали бактрийскую пограничную крепость Узундару, которая входила в состав фортификационных сооружений. Она оказалась первым и пока единственным образцом восточной эллинистической крепости раннего селевкидского времени. Воинские гарнизоны неусыпно несли в ней службу на протяжении полутора сотен лет. Но крепость, считают ученые, все же пала под ударами кочевников.