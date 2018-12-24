Столкнулись три автомобиля

Столкнулись три автомобиляПолицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Суздальском районе. 22 декабря на 34 километре федеральной трассы М-7 произошла авария с участием трёх автомобилей.По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, водитель, управляя автомобилем Kia, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Mercedes. От удара машина влетела в Ford.В результате аварии водитель автомобиля Kia и его пассажир погибли. 2 пассажирa Kia, а также водитель автомобиля Mercedes с травмами различной степени тяжести госпитализированы.По факту ДТП назначили проведение проверки.