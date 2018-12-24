Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался по поводу отъезда Евгении Медведевой в Канаду, где она тренируется под руководством Брайана Орсера. По его мнению, российской фигуристке следует вернуться домой, чтобы добиться успеха.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказался по поводу отъезда Евгении Медведевой в Канаду, где она тренируется под руководством Брайана Орсера. По его мнению, российской фигуристке следует вернуться домой, чтобы добиться успеха."Для меня не совсем понятно, когда двукратной чемпионке мира пытаются изменить технику и прыжки. Это можно делать с тем, кто еще не достиг таких высот, как она. Но это не случай Медведевой", – цитирует Писеева "Известия"."Жене нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь", – добавил функционер. Напомним, что ранее Медведева занималась у тренера Этери Тутберидзе. На прошедшем в Саранске чемпионате России она заняла седьмое место и не сумела отобраться на европейское первенство.