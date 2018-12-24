Брянская чиновница, виноватая в турецком скандале, уволилась по собственному желанию.

Брянская чиновница, виноватая в турецком скандале, уволилась по собственному желанию. Сотрудница администрации города Клинцы в рамках благотворительной программы отправила на отдых в турецкий город Демре 50 детей, среди которых были 10 детей чиновников, в том числе дочь мэра Олега Шкуратова.Имя чиновницы не уточняется, однако ранее в СМИ в связи с инцидентом упоминалось имя Людмилы Лубской – бывшей заммэра города.Поездка была организована благотворительным фондом имени российского посла Андрея Карлова, убитого в Турции, напоминает РИА Новости. Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что информация об отправке в Турцию детей чиновников будет проверена.Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее пообещал наказать виновных в турецком скандале.