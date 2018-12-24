Девочка испугалась и рассказала обо всем учительнице

Девочка испугалась и рассказала обо всем учительницеЖителя Владимира обвиняют в развратных действиях и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних. Об этом сообщает региональный СледКом.В сентябре прошлого года мужчина в соцсетях стал переписываться с несовершеннолетней девочкой и, зная о её возрасте, отправил несколько интимных фото.Кроме того, владимирец скачал фотографии, выложенные на личной странице ребёнка, взял в Интернете изображение обнаженной женщины и с помощью фотошопа подставил лицо девочки. После этого он начал шантажировать школьницу распространением этих «снимков».Испугавшись, девочка сразу же сообщила о происходящем своему классному руководителю. В тот же день родители ребенка обратились в полицию города Воркуты.Обвиняемый, состоящий на учёте врача-психиатра, признал свою вину и раскаялся в содеянном.Пострадавшая 14-летняя девочка воспитывается в благополучной семье и занимается спортом. Школьница глубоко переживала случившееся.Уголовное дело направлено в суд.