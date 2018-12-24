Роспотребнадзор провел административное расследование

Роспотребнадзор провел административное расследованиеВладимирский Роспотребнадзор провел административное расследование в отношении предпринимателя, который торгует некачественной шаурмой в павильоне «Вкус Востока» на проспекте Строителей.Специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения:повара работали без холодной и горячей воды, а значит не обрабатывали сырье, не проводили качественную уборку инвентаря и оборудования;не было документов, удостоверяющих происхождение и безопасность используемого мяса, овощей и лаваша;на мясе отсутствовала маркировка, а значит нельзя установить его срок годности;сотрудники работали в антисанитарных условиях - в углах была грязь, захламление уборочным инвентарем и личными вещами.Управление регионального Роспотребнадзора расценило данные нарушения как возможную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.Надзорное ведомство просит горожан быть бдительными при покупки пищи изготавливаемой в уличных павильонах, уделяя в первую очередь особое внимание опрятности продавца и чистоте павильонов.