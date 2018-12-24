Он решил присваивать деньги своих клиентов

Он решил присваивать деньги своих клиентовВладимирская прокуратура провела проверку в отношении местного индивидуального предпринимателя. С 2007 года мужчина оказывал юридические услуги.В 2014-2015 годах он решил присваивать деньги своих клиентов, которые передавались ему в счёт оплаты госпошлин.Так, с 2015 по 2018 год юрист получил от горожан для этих целей около 148 тысяч рублей. Затем он приобрел квитанции, якобы свидетельствующие об оплате госпошлин, которые он вместе с исковыми заявлениями предоставил в суд в качестве подтверждения оплаты. Но на самом деле эти деньги он потратил на личные нужды.Прокурор предъявил исковое заявление о взыскании с юриста в бюджет Владимира денежных средств в размере около 148 тысяч рублей. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.