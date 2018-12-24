Вместе со сказочным персонажем полицейские напомнили автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными на дорогах.

В рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Собинскому району Владимирской области организовали профилактическую акцию на улицах районного центра. Вместе с сотрудниками полиции о важности соблюдения Правил дорожного движения водителям напоминал главный новогодний персонаж – Полицейский Дед Мороз.Госавтоинспекторы, останавливая транспортные средства, не только проверяли документы, использование ремней безопасности и наличие детских удерживающих устройств, но и поздравляли автолюбителей в наступающими новогодними праздниками.Полицейский Дед Мороз, в роли которого выступил один из инспекторов, напоминал водителям о недопустимости управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии и важности внимательного отношения к учету погодных и дорожных условий. Все участники акции получили от Полицейского деда Мороза памятки по дорожной безопасности, а также подарки.Автолюбители, в свою очередь, благодарили полицейских за полезную акцию и желали отличного настроения в наступающем новом году.