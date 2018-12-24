Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал Владимир СипягинВ администрации Владимирской области предупреждают, что с 24 декабря до 14 января органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС региона приведены в режим повышенной готовности. Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения происшествий в общественных местах, где будут праздновать новогодние и рождественские праздники, а также на объектах ЖКХ и на автодорогах региона.Облздраву поставили задачу организовать выполнение мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности здоровья людей в местах массового пребывания. Департамент ЖКХ обеспечит готовность сил и средств подчинённых организаций к оперативному решению задач по ликвидации коммунальных аварий. Департамент транспорта проведёт комплекс мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах, а департамент соцзащиты обеспечит безопасность в подведомственных учреждениях.