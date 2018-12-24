Военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных людей, замеченных в демилитаризованной на части Голанских высот, которая контролируется Сирией.

Военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных людей, замеченных в демилитаризованной на части Голанских высот, которая контролируется Сирией.Со стороны израильтян никто не пострадал, о наличии потерь с противоположной стороны ничего не сообщается.Как уточняется, военнослужащие Армии обороны Израиля заметили группу вооруженных людей, пересекающих линию "Альфа" в направлении Израиля рядом с сирийскими пограничными заграждениями на Голанских высотах. Израильские войска открыли огонь в их направлении, передает РИА Новости.Военные Израиля пообещали продолжить противодействие любым посягательствам на израильский суверенитет и нарушениям соглашения о разъединении сил 1974 года. Минувшим летом приграничные районы на юго-западе Сирии вернулись под контроль правительственных сил, которые выбили оттуда отряды оппозиции.